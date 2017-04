L'est pertany a Lebron James

Els Cavaliers (51-27) han passat com una piconadora (91-114) per sobre dels Celtics (50-28) en la seva visita a Boston. La derrota ha sigut una punyalada gairebé mortal que deixa als homes de Brad Stevens pràcticament fora de la lluita pel lideratge –a falta de quatre jornades estan a una victòria però amb el balanç de duels directes perdut (3-1)– i els torna a la crua realitat en la qual els Cavaliers imposen la seva hegemonia i Lebron James (36 punts, 10 rebots, 6 assistències) és l'amo de l'est. L'aler dels de Cleveland ha fet una exhibició d'intel·ligència i poder descomunal, i ha actuat un cop més de far en la foscor –els Cavaliers han perdut 6/6 partits sense Lebron– en un duel que ha acaparat les mirades d'arreu del món i on s'ha vist que la diferència entre els dos equips segueix sent molt gran.

Per un rebot!

Westbook (45 punts, 9 rebots, 10 assistències) s'ha quedat a un rebot de la glòria, d'obrir una nova pàgina en els annals de la història, de formar part de l'olimp de l'NBA. El base nord-americà, que ja va igualar la jornada passada el rècord històric d'Oscar Robertson (41 triples dobles), té per davant quatre partits més per tal de superar-ho i convertir-se, si no ho és ja, en el rei del triple doble.

Durant, a punt