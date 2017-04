A cara o creu

Menys d'un any després d'assolir la plaça a Lliga Femenina 2, el Linkia FP-Joventut Les Corts afronta demà dissabte (19 h) un partit transcendental per anar eixamplant el llibre de fites del club i colar-se a la fase d'ascens a Lliga Femenina, que se celebrarà a Lleó del 20 al 23 d'abril, on ja l'espera el també català Snatt's Femení Sant Adrià. El rival és directe i també s'hi juga la vida –el GDKO Ibaizabal– quart classificat. El tècnic de les barcelonines, Sergio Manzano, reconeix que al setembre no hauria imaginat “tenir opcions d'accedir a la fase d'ascens en el debut de les noies a LLF2”.

Un equip inexpugnable

El maig de l'any passat, el Joventut Les Corts es va proclamar campió de Copa Catalunya per tercera vegada en els darrers cinc anys (2012, 2013 i 2016). Les noies de Sergio Manzano es van endur una fase d'ascens on van imposar-se en una final ajustada al Bàsquet Almeda (52-49) refermant l'excel·lent temporada que van començar posant fil a l'agulla al gener apoderant-se de la Copa Federació i clausurant-la amb el tercer ascens al llegat d'una dinastia imposada durant aquest últim lustre. I a la tercera, la vençuda. El club històric barceloní va arreplegar ajudes i esforços, i les noies van poder assaborir finalment el premi i accedir a la segona màxima lliga de bàsquet femení.

El repte de LLF-2