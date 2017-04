El Barça cau a la pròrroga a Istanbul

El Barça Lassa ha perdut a la pista del Fenerbahçe a la pròrroga (68-65) en el darrer partit de l'equip de Georgios Bartzokas a la màxima competició europea on ha acabat ambun balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Els blaugrana han tutejat els turcs durant tot el primer temps i tot i que els de Zeljko Obradovic han fet en diferents ocasions algunes estirades en el marcador en tot moment el Barça ha reaccionat. El nord-americà Rice ha demostrat la seva qualitat, la que ha exhibit en alguns partits aquest curs sobretot a la primera part de la competició i això ha fet que el Barça tingués totes les opcions del món. Ha estat precisament qui amb 58-58 s'ha jugat la penetració per aconseguir la victòria però ha errat el tir. En el temps afegit Bogdanovic, que havia acabat el primer temps sense anotar i que ha acabat amb 15 punts, ha liderat els turcs per acabar enfonsant els blaugrana. Destacar que el capità Juan Carlos navarro ha assolit la xifra dels 4.000 punts a l'Eurolliga sent el primer jugador en aconseguir-ho. El segueix de molt lluny el grec Spanoulis (3.276) de l'Olympiacòs.