Comiat donant la cara

El Barça va abaixar el teló ahir de la seva participació en l'Eurolliga mostrant una imatge consistent en defensa i posant contra les cordes el Fenerbahçe, però va caure en la pròrroga. És cert que els turcs no estan en un bon moment, però els de Bartzokas van competir i van mostrar una imatge ben diferent de la de Gran Canària.

Claver va assumir el protagonisme inicial anotant, atenció, els 10 primers punts del seu equip. Mentre que el valencià portava una ratxa impecable (4/4 amb dos triples), tota la resta de l'equip registrava un increïble 0/11 en tirs de camp. Però la clau del conjunt de Bartzokas va ser la intensitat defensiva, que no permetia al Fenerbahçe poder fer el seu joc. Els turcs, que en els últims cinc partits havien rebut quatre derrotes, van evidenciar que no passen un bon moment de joc. A més, Zeljko Obradovic va tenir la baixa de Bobby Dixon, un dels seus principals canoners, i això va disminuir encara més el potencial local. A tot això, el campió turc no trobava alternatives perquè Bogdanovic anava al descans amb zero punts i únicament Kalinic estava encertat. El Barça marxava al descans amb avantatge (30-31) amb la millor versió d'un Rice assumint responsabilitats (10 punts, els mateixos de Claver anotats en els cinc primers minuts).

Després de la represa, una cistella de Tomic situava un 30-33 que presagiava que el Barça competiria perfectament en el partit tot i no tenir-hi res en joc. Però el Fenerbahçe va aprofitar la baixada de tensió i sobretot d'encert dels blaugrana durant tres minuts i va aconseguir un 10-0 que va obligar Barzokas a demanar temps mort (40-33). La reflexió del grec va anar molt bé perquè Navarro va tallar el parcial amb el seu punt quatre mil en la història de l'Eurolliga, i es va convertir en el màxim anotador de sempre per davant de Spanoulis (3.276). I al capità se li van sumar Claver i Rice per liderar una gran remuntada amb el nord-americà d'amo i senyor del matx (42-44). Els d'Obradovic van aixecar el matx (50-44) però Rice tenia ganes d'exhibir el seu talent i el seu lideratge per portar els blaugrana a un 51-56 i posar pressió al Fenerbahçe. Però l'aparició de Bogdanovic va fer que el partit s'igualés. Amb 58-58 i quatre segons pel final, Rice va intentar la penetració per assolir la cistella de la victòria; però no va entrar, i el partit va anar directe a la pròrroga. En els cinc minuts d'afegit es va mantenir la igualtat amb tensió sobretot pel Fenerbahçe. Però va ser el Barça qui va acabar fallant les accions finals i amb 68-65 Koponen va errar el triple que hauria forçat la segona pròrroga.