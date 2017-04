Ningú es vol perdre el play-off

La lluita per entrar en la cua del tren a l'est s'està tornant cada cop més aferrissada amb el pas de les jornades. Aquesta matinada, els Bulls (39-40) no han fallat (90-102) contra els Sixers (28-51) en la seva visita a Philadelphia. Còmode victòria per als de Chicago, que liderats per un Mirotic (22 punts, 8 rebots) que ha acreditat més de vint punts en quatre dels últims sis partits, i un Jimmy Butler (19 punts, 10 rebots, 10 assistències) en estat de gràcia, estan fent un final de temporada espectacular. Els Pacers (39-40) de Paul George (23 punts, 10 rebots) tampoc es queden curts. Segona victòria consecutiva per als homes de Nate McMillan que s'han imposat (104-89) als Bucks (40-39) en un duel transcendental que comprimeix encara més la classificació en la part baixa. Els de Milwaukee s'han complicat la vida, ara mateix encadenen tres derrotes i no poden respirar tranquils –tenen als Bulls i als Pacers a només una victòria–. Els Hawks (40-38), per la seva banda, han fet la seva feina guanyant (123-116) a uns Celtics (50-29) que han passat de ser la revelació a ser un equip sobrevalorat en menys d'una setmana. Ara la pressió es trasllada, un cop més, a Miami. Els Heat (37-40), amb un partit menys, juguen demà contra els Raptors (48-31) i una victòria afegiria més tensió en aquest tram final de temporada, però sobre tot els donaria ales per afrontar les últimes tres jornades d'un calendari que possiblement és el pitjor de tots els equips que estan lluitant per entrar al play-off (Cavaliers i Wizards per partida doble).