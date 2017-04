Passa el Darussafaka

A l'Estrella Roja, la fase regular se li ha fet llarga com un dia sense pa. Disposava de tres triomfs de coixí sobre el novè en la jornada 20 i, si bé encara en conservava dos en la 27, no ha estat capaç de mantenir el seu lloc en el play-off. Que Jovic, el seu timó, únicament hagi pogut participar en 3:03 al Palau Blaugrana en els últims set duels hi ha tingut, lògicament, una gran rellevància.

El bitllet als quarts se li va escapar definitivament ahir a Istanbul, a mans del Darussafaka. L'equip turc, per contra, ha anat de menys a més i la seva impecable recta final –4-1 durant les últimes cinc jornades, i l'única derrota a Moscou– li ha permès treure el cap entre els vuit millors d'Europa, després de rebre una wild card a l'estiu. La temporada passada, la del seu debut en la màxima competició, va caure al Top 16. El combinat dirigit per David Blatt se les haurà ara amb el Madrid, primer a la fase regular. Si bé el Darussafaka és el pitjor visitant dels que han passat el tall –5-10 de balanç, igual que el Panathinaikòs–, l'equip blanc no pot refiar-se'n perquè ja va caure al Volkswagen Arena el 15 de desembre (81-68). El play-off, al millor de cinc partits, s'iniciarà el dimarts 18 d'abril i s'allargarà fins al pròxim 2 de maig. En breu, es faran oficials els horaris dels enfrontaments. La final a quatre serà del 19 al 21 del mateix mes, a Istanbul.

Obradovic i el PAO