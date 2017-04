De llegenda

Cavs - Hawks

100 - 114

Raptors - Heat

96 - 94

Grizzlies - Knicks

101 - 88

Rockets - Pistons

109 - 114

Mavs - Spurs

89 - 102

Nuggets - Pelicans

122 - 106

Jazz - TWolves

120 - 113

Suns - Thunder

120 - 99

Lakers - Kings

98 - 94

Per segon partit seguit, se li va resistir el rècord de triples dobles en una sola temporada –en aquesta ocasió, a Phoenix, li van faltar dues assistències per firmar el 42è–, si bé la fita que hi va assolir va ser tant o més notòria. I és que Russell Westbroook es va assegurar contra els Suns acabar la fase regular d'engany acreditant un triple doble de mitjana. Ho tenia coll avall, ja que abans del partit li feien falta només sis assistències i ja les havia repartit en el tercer quart. El base dels Thunder acredita 31,7 punts, 10,7 rebots i 10,4 assistències en quasi 35 minuts i entra per mèrits propis en la llegenda. Una gesta així tan sols l'havia aconseguit un altre jugador, i ja fa més de mig segle. Es tracta d'Oscar Robertson, que en l'exercici 1961/62 va acabar amb 31,1, 10,5 i 11,2. “Em sento molt honorat de ser mencionat al costat d'una referència com ell. Per a mi sempre ha estat una inspiració”, va explicar just després de la derrota a Arizona. Els Thunder són sisens a l'oest (45-34) i tenen remotes possibilitats d'escalar al cinquè lloc.

A Westbrook li queden tres partits –visites a Denver i Minneapolis, i tancaran la fase regular a la seva pista contra els Nuggets– per rubricar un curs prodigiós, firmant un altre triple doble. N'acumula 41 en l'actual, empatat també amb Oscar Robertson, que els va aconseguir el curs 1962/63.

I l'MVP?