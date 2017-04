El Barça Lassa (18-8) ha superat aquest migdia el Tecnyconta Saragossa (8-19) per un ajustat 91-88 amb un triple de Tyrese Rice a menys d'un segon del final. L'equip blaugrana ha estat defensivament molt permissiu, sense iniciativa, i davant d'un rival desgavellat però amb talent per anotar ha passat penes per vèncer. Vezenkov ha transformat 21 punts i Rice i Perperoglou, 17, mentre que pels visitants Jelovac n'ha fet 25 i Benzing i Bellas també 17.

Còmode en atac, portant la pilota a sota i enllaçant per fora, l'equip de Bartzokas ha compensat les facilitats que donava en la cistella pròpia en el primer quart (21-20) amb Tomic donant sentit al joc, connectant amb Rice i trobant els punts de Perperoglou. Pels visitants, Benzing replicava. Després, com és habitual, particularment als diumenges al migdia, la segona unitat (Renfroe, Oleson, Eriksson i Vezenkov) ha donat un punt de consistència defensiva, individual i col·lectiva, i el marcador s'ha obert (34-24, 14'). Però la progressiva tornada dels titulars ha empobrit la rereguarda, especialment de perímetre, i al descans, gràcies també a la inspiració de Vezenkov (11 punts) generada per la sempre inexistent defensa de Jelovac, el resultat era de 46-40.

Però el serbi anota, anota molt –13 punts en el tercer quart, 22 a deu minuts del final–, i tornant dels vestidors s'ha equilibrat la situació (53-53, 25'). El Barça era incapaç d'enllaçar bones defenses, però un a un encara té millors jugadors que el Saragossa. I Vezenkov i Koponen anaven fent (72-67). Arrencant l'últim quart, Bellas ha vist que des de la seva agressivitat ofensiva passarien coses i a sis minuts del final tot estava com abans del salt inicial (74-74). Els canvis defensius dels aragonesos han entorpit molt els atacs blaugrana, si bé Perperoglou primer i de nou Vezenkov han atrinxerat l'equip (85-80 a 2:55). Però la intel·ligència de Bellas i el canell de Jelovac (87-86 a 1:09) han portat el desenllaç a una pugna possessió a possessió que, amb 88-88 a 10,4 segons, Rice ha salvat amb un triple en una acció d'un contra un a 0,9.

El proper partit de l'equip serà diumenge (18.30 h) a la pista del València.