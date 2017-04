Ventura guia a la Penya a l'excel·lència

El Divina Joventut ha fet el millor partit de la temporada contra un Gran Canària que arribava a la cita amb vuit victòries seguides, el rècord de triomfs seguits del club a l'ACB (86-72). Els verd-i-negres han neutralitzat els canaris que, des del primer minut, s'ha sentit incòmoda a la pista. Fins el punt que a la primera meitat els de Luis Casimiro havien perdut 13 pilotes quan la seva mitjana de pèrdues per partit és de 12. Els de Diego Ocampo han marcat el camí ja en el primer quart agafant nou punts de renda (19-10) que ha mantingut fins el descans (43-33). A la segona meitat la clau era aguantar la sortida i la reacció canaria però la Penya ha continuat sent molt sòlida, sobretot al darrera, i no ha permès que en cap moment el Gran Canària entrés dins el partit. Destacar un dia més el capità Albert Ventura que ha robat sis pilotes guiant a l'equip. Els puntals de la Penya com Bogdanovic, Jordan, Sàbat o Vidal també han estat claus en els moments quan l'equip els necessitava. El Divina Joventut fa un pas més cap a la permanència en una jornada ideal perquè els seus tres rivals directes (Betis, Saragossa i Obradoiro) han perdut aquesta setmana i ara els verd-i-negres tenen una victòria més que ells.