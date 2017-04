Rice al rescat

Un triple de Tyrese Rice en una acció d'un contra un a nou dècimes del final va donar la divuitena victòria de lliga al Barça Lassa. Defensivament desatès, l'equip va passar neguit per desfer-se d'un rival tèrbol i que després de 28 jornades ocupa una plaça de descens –per il·lustrar-ho, amb el Saragossa va debutar Marcos Knight, que amb dos entrenaments comptats no només no va semblar perdut sinó que feia la sensació que havia estat tota la temporada a l'equip–. El Barça va jugar poc i va trampejar la jornada, va vèncer sent el Barça abans d'entrar en l'última recta de la temporada.

D'un pèl