Amor propi verd-i-negre

Amb el lema “No ens rendirem” el Divina Joventut va deixar clar que ningú abaixa els braços. I ahir va quedar clara una evidència: quan la Penya juga sense pressió pot derrotar qui sigui. Els verd-i-negres arribaven al matx sabent que el dia abans l'Obradoiro i el Betis havien perdut i que el Saragossa jugava al Palau Blaugrana. I la Penya va saltar alliberada fins al punt que ja al minut 6 dominava amb autoritat (19-10 després d'un dos més un de Gielo). Allà va quedar marcat el camí. Després va ser el capità Ventura qui va guiar l'equip a multiplicar-se en cada acció i anul·lar un Gran Canària que va veure el final de la ratxa històrica de vuit triomfs consecutius a l'ACB. Els canaris van començar erràtics en el tir, en les accions individuals sorpresos per la posada en escena del partit. Els de Diego Ocampo jugaran diumenge vinent (18.30 h) al Príncipe Felipe contra el Saragossa el que pot ser un pas pràcticament definitiu per a la salvació.

El Gran Canària, el tercer equip que perd menys pilotes de la lliga amb una mitjana de 12 per partit, va quedar col·lapsat en atac fins al punt que l'agressivitat defensiva dels de Diego Ocampo van provocar 13 pèrdues en la primera meitat. El Joventut ja dominava de deu en el descans (43-33).

Calia veure com sortirien els de Luis Casimiro en el segon temps i la realitat és que van tornar a topar amb una gran defensa de la Penya que no els va permetre retallar el desavantatge. De fet els d'Ocampo van assolir la màxima renda de 16 punts (69-53). Tot i l'aparició de Kuric (5/5 triples fins a l'últim segon de partit) la Penya va trobar diferents puntals com Sàbat, Jordan –sostre de punts a l'ACB amb 18–, Vidal –el dia que feia 36 anys–, o Bogdanovic per executar el Gran Canària. La Penya agafa aire i sobretot confiança per a un tram final ple d'emocions i sobretot de molta pressió.