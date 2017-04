L'ICL Manresa rep un correctiu del nou líder de l'ACB

L'ICL Manresa ha desaprofitat l'oportunitat de retallar la diferència amb els seus rivals directes que havien punxat aquesta jornada. Els del Bages han topat amb un valència molt superior que li ha infringit un autèntic correctiu (73-94). El matx només ha tingut història durant sis minuts (11-11). En els últims quatre minuts del primer quart els valencians han fet un parcial d'1-13 que ha fet que la diferència es disparés per damunt els 10 punts (12-24). A partir de llavors ja no hi ha hagut partit. De fet en el tercer quart, amb Rafa Martínez com a principal líder -un dia més ovacionat en el seu retorn al Nou Congost on havia estat casa seva- el València han trencat el partit. Ha estat després del 47-58. Els d'Ibon Navarro s'han mantingut dins el matx gràcies sobretot als triples (6/11 fins llavors) però un parcial de 0-11 ha fet que la renda valenciana creixés per sobre els 20 punts (47-69). Els manresans ja no han pogut mantenir més la intesnitat i han abaixar els braços. La renda ha sobrepassat els 30 punts (53-85). Els últims minuts només han servit per veure com el públic desfilava cap a casa. El València ha aconseguit la seva victòria 600 a l'ACB i s'ha tornat a situar líder.