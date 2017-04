És on és per mèrits propis

Quan s'enfronten el nou líder contra el cuer de la lliga el més normal és que hi hagi una victòria clara dels primers, com així es va produir ahir al Nou Congost. Tot i que el València arribava desgastat físicament i moralment per la derrota en la final de l'Eurocopa la realitat és que el potencial, la major rotació i la dinàmica dels de Pedro Martínez és infinitament superior a un ICL Manresa a qui se li està fent llarga la temporada. De fet, el matx d'ahir n'és una bona mostra i els dos equips són on són per mèrits propis.

De partit només n'hi va haver sis minuts. El temps que va necessitar el València per endossar un parcial d'1-13 abans d'acabar el primer període que va fer que la diferència es disparés per damunt dels deu punts (de l'11-11 al 12-24). A partir de llavors les diferències van establir-se entre els 10 i els 20 punts. Al final del tercer quart dos triples seguits d'Auda i Suggs van provocar el temps mort valencià i semblava que hi podia haver reacció (47-58). Però la resposta va ser fulminant: 0-11 (47-69). En aquell moment el Manresa va abaixar la intensitat i els braços i va arribar a perdre de 32 punts (53-85) amb la gent marxant a casa abans d'acabar.

Rafa Martínez, el millor dels taronges amb 18 punts, va ser ovacionat. També van ser aplaudits Pierre Oriola i l'exentrenador del club Jaume Ponsarnau, ara ajudant de Pedro Martínez.

Triomf 600 del València