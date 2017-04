“Per cor, som més fortes”

En la copa ens va sortir un partidàs i a l'Uni, un mal partit. I malgrat tot, no vam poder guanyar M'agrada una filosofia de treball en equip i ser justa. Jo no poso jugadores pel seu nom, sinó per com ho fan a la pista Sempre ha distingit voler caminar abans que córrer, i ara seria precipitat fer el pas de pensar en la competició europea

Amb prou feines s'ha recuperat de l'esclat de dissabte passat, quan Mendizorrotza va festejar la classificació de l'Araski per a les semifinals. L'1 de maig farà un any que van celebrar l'ascens a Lliga Femenina i, des d'aquella nit a Càceres, tot ha estat vertiginós. Dissabte serà a Fontajau per jugar tota una semifinal de Lliga Femenina.

Van sense pressió o van a sac?

Ni una cosa ni l'altra. Busquem continuar tenint bones sensacions, competir. I si ja era complicat, amb la lesió de Roundtree encara serà més difícil. Però amb això també s'hi ha de saber jugar.

La temporada de l'Araski és gairebé una consecució d'impossibles. Del debut, en la copa, a les semifinals de copa, al ‘play-off', a les semifinals de lliga... Si li ho diuen a l'octubre...

Més que impossibles, impensables, que sona semblant. Teníem els vols de tornada de les jugadores per l'endemà del final de la lliga regular i els vam haver de canviar. Els vam agafar per l'endemà del play-off contra el Gernika i els hem hagut de tornar a canviar. És una bogeria d'impensables i de somnis que es compleixen.

L'Uni ja era el favorit, ara sense Roundtree encara més. Però l'Araski també havia perdut els dos partits contra el Gernika i l'acaba d'eliminar per 2-0.

Girona i Avenida són favorits en qualsevol partit que no sigui entre ells. Contra nosaltres l'Uni seria favorit encara que tinguéssim Roundtree i Arrate Agirre recuperades. És un equipàs, una plantilla confeccionada per mirar de guanyar la lliga. I nosaltres tenim una plantilla pensava per mirar de no baixar. Això sí, estem parlant de bàsquet i contra els grans equips pots tenir el dia i guanyar-los un partit, però dos...

El record fresc és el de la copa, justament quan l'Araski va tenir entre les cordes l'Uni.

Sí, però també pots fer la lectura inversa. Nosaltres vam jugar un partidàs i elles van fer un mal partit. I, malgrat això, no vam poder guanyar. Ens hauran de sortir molt i molt bé les coses per intentar guanyar, però al que no renunciarem mai és a competir.

Com s'arriba a ser prou valent per mantenir una rotació de nou jugadores amb molts minuts per partit en la copa i en el ‘play-off', quan algunes només havien jugat a LLF2?

Jo soc així, m'agrada una filosofia de treball en equip, sempre, no uns dies sí i els altres no. M'agrada ser justa. Jo no poso jugadores pel seu nom, sinó per com ho estan fent a la pista. Tudanca o Roundtree tenen un nom, però si no els surten les coses, en poso unes altres. I tenir l'equip endollat durant la temporada fa que en els moments importants hi continuïn estant. Tenim una qualitat de rotació bestial. Gran part de la culpa del triomf que ens ha portat a les semifinals va ser de la segona unitat. I hi ha partits en què alguna jugadora se'n va als 32 o 33 minuts, fins i tot Roundtree ha arribat als 37, però la que juga menys de la plantilla sol estar en 13. I això, en cada partit de la temporada.

És evident en què supera l'Uni l'Araski. Però, en quin aspecte és més fort el seu equip?

La resposta seria la mateixa, amb Roundtree o sense. En cor i passió som més fortes. En qualitat i en físic estem diversos graons per sota, però pel que fa al cor, no. Ho hem demostrat. El Gernika també és, a priori, més bon equip que nosaltres. I els hem guanyat perquè hi vam creure, hi vam confiar. Per cor.

Li fa respecte deixar el llistó tan alt la primera temporada?

No m'espanta, però és clar que la temporada és rodona. Tots ens volem superar, però mai no hi ha hagut cap pressió. Ni tan sols quan va perdre a Canàries de gairebé 40 punts, o quan vam fer 37 punts a Zamora. Només vam trobar paraules d'ànim, i això et fa créixer i voler-te superar cada temporada. Millorar aquesta serà complicat, però ho anirem a buscar.

L'Eurocopa és a l'abast. S'hi vol ser o s'hi renunciarà?

Tenim tantes coses al cap i estem tan ficades en tot el que ens ha passat... Dissabte vam ficar 2.500 persones a Mendizorrotza, un impacte mediàtic que impensable a principi de temporada. En cap moment ens hem aturat a pensar en una competició europea. És millor assentar-nos bé en la categoria. No hi ha dos anys iguals. Aquest està sent molt bonic, però potser el pròxim no ens sortirà tan bé. Sempre ens hem caracteritzat per voler caminar abans que córrer, i ara seria precipitat fer el pas de pensar en la competició europea.

En la ciutat del Baskonia, costa treure el cap?

Tenir el Baskonia a la ciutat té una part bona, que converteix Vitòria en una ciutat de bàsquet i això ens ajuda, perquè hi ha moltíssimes inscripcions de nenes que volen jugar a bàsquet. La part dolenta és que si un partit del Baskonia i el nostre són a la mateixa hora, no hi ha res a fer. Però pesa més la part positiva. I estaria bé que el suport mediàtic hi fos. No dic que fos igual, perquè no ho pot ser, però sí que hi fos, perquè quan fas alguna cosa que és visible en els mitjans, la gent hi para atenció i ve a veure-ho.

En l'àmbit institucional l'Araski té el reconeixement que li toca?

Aquesta temporada no ens podem queixar de les institucions. Sembla que només se'ls pugui estirar les orelles, però aquesta vegada no és així, ens han donat suport. El que trobem a faltar és el patrocini privat. Això ens ho desquadra tot. No podem dependre de les institucions. Trobem a faltar que les empreses, en comptes d'involucrar-se tant amb el Baskonia, ho facin una mica també amb el bàsquet femení, i més quan s'estan fent bé les coses.