El Barça fa un fitxatge NBA

Juan Llaneza (Mieres, 27-07-1961) és l'escollit per ocupar la plaça d'scout del Barça, un càrrec que inclou seguir i controlar el mercat estatal i internacional amb la mirada posada al primer equip i també col·laborar estretament amb Pere Capdevila –director del bàsquet formatiu– en la captació de joves talents per als equips inferiors. En definitiva: la mà dreta de Nacho Rodríguez a l'hora de confeccionar la plantilla. L'arribada de Llaneza és un fitxatge NBA, perquè estava treballant en l'estructura dels Spurs controlant els talents europeus. Amb l'arribada de Juan Llaneza, el Barça s'assegura una persona que coneix perfectament els responsables dels equips NBA que desembarquen a Europa i també els que treballen des d'aquí i, per tant, la informació és directa. A més, té una gran xarxa de contactes per poder descobrir joves de futur, com ja va passar amb Porzingis i Satoransky en la seva etapa a Sevilla. El Barça no farà cap presentació de Llaneza, que ja està treballant pel club.

