L'ACB és multada amb 400.000 euros

La Comissión Nacional de los Mercados i la Competencia (CNMC) ha multat amb 400.000 euros l'ACB perquè considera que imposa unes condicions d'accés a la lliga “economicoadministratives desproporcionades, inequitatives i discriminatòries respecte als clubs que tenen dret a pujar de la lliga LEB Or a la lliga ACB per mèrits esportius”.

La resolució, sense recurs possible per via administrativa però que es pot recórrer a l'Audiencia Nacional durant els propers dos mesos –ahir l'associació de clubs ja va anunciar que ho faria–, insta l'ACB a no tornar a “realitzar conductes similars a la tipificada i sancionada per la present”. És a dir, que el cànon d'accés a la lliga, establert en 2,4 milions des de l'any 1991, té els dies comptats. Entre altres coses, en la resolució s'assenyala que les obligacions econòmiques actuals són “un mecanisme d'expropiació dels ingressos futurs dels equips, perquè es reparteix entre ells i no suposa un millor funcionament de la competició”. “L'ACB no ha acreditat cap raó que justifiqui l'existència del cànon, una mesura innecessària i clarament desproporcionada per l'objectiu pretesament perseguit.”

Sense anomenar-los, remarca que hi ha nou clubs que s'han beneficiat del fons d'ascens i descens “tot i que mai hi han contribuït, ja que es va introduir en una data posterior al seu ingrés en la competició”.