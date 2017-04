Seny i determinació

Avui comencen a Fontajau les tres setmanes que donen sentit a la temporada dels equips grans, els que aspiren als títols. L'Spar Citylift Girona rep l'Araski (20 h, Teledeporte) amb l'etiqueta de favorit per una sèrie llarguíssima d'arguments que s'han de validar mantenint sempre la concentració perquè el rival no és superior pràcticament en cap aspecte però sí que és molt exigent i capaç de portar el partit a un final de cara o creu si l'Uni no és prou estable en l'aspecte mental. El record de la semifinal de copa és prou fresc i vàlid.

L'Araski s'estrena a l'LLF i ha tingut vent de popa durant tota la temporada: classificació per a la copa i per al play-off, en els dos casos amb pas a semifinals. Però, malgrat tot, és simptomàtic que la seva entrenadora, Made Urieta, argumenti que en l'aspecte en què el seu equip supera l'Uni és “el cor, la passió”. És revelador de la superioritat gironina en els aspectes de bàsquet i de com plantejarà la sèrie el conjunt vitorià. Urieta n'hi hauria pogut afegir ben bé una altra: l'absència de pressió.

Raons múltiples

Té mèrit la temporada de l'Araski. Amb Vanessa Gidden va fer una gran primera volta (8-5 i quarta posició) i quan l'excampiona de lliga amb l'Uni va marxar al Wisla li va costar adaptar-se a Gisela Vega (9-9) però en el tram final es va refer prou a temps (13-10) perquè les tres últimes derrotes no li costessin el lloc en la lluita pel títol. I en la preliminar ha fet fora el tercer, el Gernika, per 0-2, tot i que en la fase regular l'equip biscaí l'havia derrotat dues vegades. Aquesta última dada serviria per relativitzar el 3-0 favorable a l'Uni en els enfrontaments amb l'Araski. Però posició per posició i vista la globalitat de les dues plantilles, l'Uni és clarament superior, i més amb la baixa de Roundtree, que el club basc no ha cobert tot i que reglamentàriament hauria pogut fer-ho. L'alera pivot nord-americana és la jugadora amb més punts, més rebots i més valoració de la plantilla basca. Una quarta part de la valoració de l'Araski correspon a Roundtree. Per comparar, la valoració d'Ibekwe representa el 19% del total de l'Spar. La baixa de Roundtree és encara més sensible perquè si alguna característica té l'Araski és que basa molt el seu joc de desgast en una rotació llarga –de deu jugadores fins que es va lesionar Arrate Agirre i de nou a partir d'aquell moment– i consistent, fins i tot en els partits de play-off. Les nou jugadores que van eliminar el Gernika han jugat entre 27 i 30 partits i entre 12 minuts (Pardo) i 32,5 (Roundtree). Contra el Gernika, qui va jugar menys va ser Etxarri (13:07 de mitjana). En la sèrie contra l'Uni, l'Araski només tindrà una rotació de vuit jugadores i per fer combinacions en el joc interior que no siguin jugar amb dues pivots pures juntes (Vega i Pardo), Urieta haurà de recórrer a les aleres Liñeira i Etxarri.

Alminaite, baixa