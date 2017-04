Per sempre

El 15 d'abril del 2007 no és un dia qualsevol per al bon aficionat al bàsquet de Girona. Tot el que anys enrere semblava utòpic, sobretot quan l'equip es barallava per evitar el descens, es va convertir en realitat, en una nit de catarsi col·lectiva a Fontajau. I llàgrimes, moltes llàgrimes de felicitat irreprimibles pel que el títol de copa FIBA suposava. Fins llavors, el CB Girona només havia alçat dues Lligues Catalanes –la darrera, aquella mateixa temporada–, però un títol continental eren paraules majors, encara que fos el tercer en rellevància.

Entre cella i cella