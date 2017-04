Hi ha més que una victòria en joc

El Divina Joventut reviu una situació coneguda. De la mateixa manera que fa dues jornades havia de donar valor al gran triomf obtingut a la pista del Betis derrotant l'Obradoiro a l'Olímpic –i no va ser possible– avui necessita un triomf a Saragossa perquè el recital guanyador de fa set dies contra el Gran Canària pugui lluir amb tota la transcendència. És del tot cert que la Penya s'ha afluixat la soga del coll –i més veient el calendari terrible del Betis, el pitjor dels implicats–, però també ho és que la diferència entre guanyar avui o no fer-ho és superior a una victòria. Guanyant, la Penya tindrà els llocs de descens a dues victòries i el desempat (el penúltim continuaria sent el Saragossa). Perdent, el Saragossa atraparia l'equip de Diego Ocampo i si la victòria fos per més de quatre punts (84-80 a Badalona), l'avançaria.