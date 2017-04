Buscant l'impuls

La igualtat imperant aquest curs en la Lliga Endesa –entre el segon i el sisè, tan sols una victòria– atribueix un valor especial als duels directes. I el d'avui a la Fonteta ho és.

El Barça Lassa ha disposat, per primera vegada en tota la temporada, d'una setmana sencera per preparar el partit. El que no ha variat és la dinàmica de problemes físics. L'equip es va desplaçar a València ahir a la tarda sense Navarro ni Doellman –treballa amb el grup, però encara no està a punt per reaparèixer–, a més de la coneguda absència de Faverani. Per completar la convocatòria, Bartzokas s'ha endut Peno. El grup sap de la importància de vèncer, perquè li asseguraria l'average –94-82 en la primera volta, per als blaugrana–, i atraparia el rival en la taula, reforçant un altre cop la candidatura per acabar, almenys, entre els quatre primers. “Hem de millorar un aspecte del joc que portem malament tot el curs, el de les pilotes perdudes. Si controlem això i el rebot tenim moltes possibilitats de vèncer”, va subratllar Ante Tomic.

Retrobament