Caient al precipici

Paradoxalment i com passa a vegades en aquests casos, un dels millors Manresa de la temporada ha caigut per ben poc a Madrid (95-90), veient-se ja abocat virtualment al descens. Els d'Ibon Navarro han portat el partit al límit i de fet, a punt han estat de forçar la pròrroga amb un triple de Pere Tomàs, que s'ha sortit gairebé de la cistella. L'ICL ha estat a l'alçada de l'exigència anotadora i transcendència del partit, competint al màxim nivell davant l'Estudiantes de Salva Maldonado, que amb aquesta victòria té pràcticament assegurada la permanència i encara pot seguir somiant amb els ‘playoffs'.

Amb Xavi Rey com a referent interior i Grimau fent de Jackson, l'intercanvi de cistelles ha presidit un primer quart de molts punts i amb ritme controlat, en què tots dos equips s'han mogut en el 60% en tirs de camp. Al segon acte, en què l'ICL ha arribat a marxar de sis (30-36), la reacció local ha arribat en forma de 13-3. Un parcial que ha tornat a estrènyer l'encontre (45-44 al descans).

La punteria s'ha quedat als vestidors a la represa, menys per a Cook, que amb dos triples ha mantingut el pols a un excitat Manresa. El partit ha embogit amb dues notables esmaixades de Trapani. Amb 68-65 i només un quart, Savané i Sutton han estat a punt de tancar el matx, però amb la rifa de faltes i tirs lliures, un valent ICL hi ha cregut fins al final. El darrer triple de Tomàs no ha entrat, la victòria s'ha quedat a Madrid i la derrota i el descens han viatjat a la capital del Bages, gairebé de forma definitiva.