Anna Cruz i Lucas Mondelo guanyen l'Eurolliga amb el Dinamo de Kursk

El Dinamo de Kursk rus, dirigit des de la banqueta pel tècnic català Lucas Mondelo i amb Anna Cruz com a titular, ha aconseguit la primera Eurolliga de la seva història en imposar-se en la final al Fenerbahçe turc per 77-63 en un partit que el conjunt rus ha controlat sempre. Cruz ha acabat amb 5 punts i 5 assistències en 32 minuts en pista (la segona jugadora més utilitzada). Després de la WNBA que va aconseguir l'estiu del 2015 és el títol més important per a la jugadora de Badalona, que també ha assolit el màxim que es pot aconseguir en els Jocs Olímpics (2016) i el mundial (2014), el subcampionat rere les intocables jugadores dels EUA.

El Dinamo de Kursk es va classificar per a la final superant el Praga (amb les catalanes Laia Palau i Marta Xargay) després d'una pròrroga (87-80) i el Fenerbahçe hi va accedir en sorprendre el campió 2016 i màxim favorit, el Iekaterinburg (70-61) que, a més, jugava la final a quatre al seu pavelló.