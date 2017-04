Caient al precipici

Paradoxalment, el Manresa, tot i fer un dels millors partits de la temporada, ja està virtualment descendit després de perdre ahir a Madrid. Els d'Ibon Navarro van portar el partit al límit i van estar a punt de forçar la pròrroga amb un triple de Pere Tomàs que va sortir de la cistella. L'Estudiantes de Salva Maldonado amb aquesta victòria té pràcticament assegurada la permanència i manté esperances de play-off.

El 0-4 inicial apuntava l'obligada ambició d'un Manresa competitiu gràcies en bona part als excel·lents percentatges. Amb Rey com a referent interior i Grimau fent de Jackson, l'intercanvi de cistelles va presidir un primer quart molt anotador i amb ritme controlat. El 20-13 va ser neutralitzat per Machado, mentre Jackson començava a fer caixa en silenci des del tir lliure. Un bàsquet camp a través de Fernández va tancar amb 28-24 un primer assalt en què tots dos equips es van moure en el 60% en tirs de camp. Una esmaixada de Belemene va igualar el resultat a la sortida del segon acte, en què l'ICL va arribar a distanciar-se de sis (30-36). La reacció local, amb un parcial de 13-3, va tornar a estrènyer el matx i amb la tornada de Jackson, Navarro va optar per una defensa mixta sobre l'estrella de la lliga, amb bon resultat (45-44 en el descans).

La punteria es va quedar als vestidors, menys per a Cook, que amb dos triples mantenia el pols d'un excitat Manresa. El partit va embogir i Trapani va trencar la cistella amb dues esmaixades notables. Fernández va tornar a tancar el quart en l'últim instant (68-65), i tot va quedar en suspens abans del darrer tram. Un període clau en què Savané i Sutton van estar a punt de tancar el matx (87-81 a poc més d'un minut del final). Però amb la rifa de faltes i tirs lliures, un valent ICL hi va creure fins al final. El darrer triple no va entrar i la derrota i el descens van viatjar a la capital del Bages, ara ja gairebé de manera definitiva.