Res a fer a la Fonteta

El Barça Lassa (18-9) ha sucumbit en la seva visita al València (20-7), perdent el partit (76-59) i la diferència de punts particular –havia guanyat en la primera volta 94-82. Escàs de rebot durant els quaranta minuts –21 en defensa i 14 d'atac pels valencians– i de nou molt condicionat per les pilotes perdudes (16), el desencert en el tir de tres punts (4/21) l'ha acabat de rematar.

La vehemència defensiva local –arriscant en les ajudes, amb iniciativa per negar el joc per parelles i amb molta activitat de mans– ha ofegat el Barça en el primer quart (6-7, 5'). L'equip ha perdut fins a sis pilotes i encara bo que els locals no les han penalitzat. No ho han fet perquè els blaugrana han replicat l'atac taronja amb determinació, encara que això signifiqués concedir tirs lliures (16-14).

En el segon, amb Peno dirigint perquè Renfroe ha comès dues faltes en un tres i no res, l'esforç defensiu ha continuat negant els atacs, i, quan el València semblava que entrava en ritme ofensiu, Diagne ha fet miques un tauler amb una esmaixada –25-22 a 5:13 pel descans. El joc s'ha reiniciat quinze minuts més tard, i, tot i que el Barça reaccionava amb celeritat a l'agressivitat defensiva local anul·lant les segones ajudes, la raó en el marcador ha continuat sent local perquè els de Pedro Martínez treballaven molt bé en el rebot ofensiu (35-29).

Sense encert en el tir exterior –6/27 triples entre tots dos en la mitja part–, uns i altres han intentat falcar més el joc sota el cèrcol (Dubljevic i Tomic) per aclarir el perímetre i alliberar tirs. Amb tot, la poca efectivitat ha continuat, el joc a camp obert era forçat i el tercer quart ha acabat sent un combat nul (51-43).

Enfilant la cloenda, la quarta falta de Rice –Bartzokas ha situat Koponen de base– ha avortat un moment d'inspiració del base (53-48), i la circumstància ha contrastat amb l'explosió d'Oriola, que ha concretat la seva energia habitual amb punts (63-54, 36'). El targarí ha propulsat els companys, el Barça no ha tingut resposta a la tempesta taronja i quan Rice ha tornat a pista, ja era massa tard (68-55, 37'). Quedava salvar l'average particular, però ni això.

El proper partit de l'equip serà diumenge, al Palau Blaugrana (17 h), contra el campió de l'Eurocopa, l'Unicaja.