La Penya falla el tir per forçar la pròrroga (71-69)

El Divina Joventut s'ha complicat molt el seu futur en perdre a Saragossa (71-69), un rival directe en la zona baixa. Els verd-i-negres han patit un col·lapse important al tram final en atac i no han sabut ser contundents en defensa quan portaven només una falta personal feta. La pressió ha fet que fallessin els sis últims triples que ha intentat absolutament sols. Tot i així ha disposat de l'última possessió però Abalde ha dubtat quan tenia un triple sol i li ha donat una pilota interior a Jordan que, sense esperar-se la pilota, ha llançat com ha pogut i ha fallat. La jugada, evidentment, no era aquesta. L'única part positiva és que els verd-i-negres han mantingut el bàsquet-average en haver guanyat de quatre punts a Badalona.

El primer temps els verd-i-negres han començat manant gràcies a l'encert en els triples amb dos de Vidal i un altre de Sàbat (10-16). Però ràpidament Jordan, com és habitual, s'ha carregat de faltes i Diego Ocampo l'ha hagut de fer seure. L'entrada a pista en el segon quart de Jelovac i Fotu ha revolucionat els aragonesos i entre els dos han anotat els 22 punts -11 cadascun- desequilibrant la defensa verd-i-negra- i Bellas marcant el ritme de partit i carregant a Dimitrijevic amb tres faltes en només 2:52 minuts de joc. Al descans el matx estava obert (41-39).

A la represa els de Diego Ocampo semblava que feien una estirada definitiva quan ha agafat set punts (46-53) però llavors ha aparegut Jelovac per retornar la igualtat. S'ha arribat a un frec a frec final amb molts nervis pels dos equips on un triple de Jelovac (71-67) semblava sentenciar. Abalde però ha anotat ràpid (71-69), el Saragossa ha perdut la pilota i en l'última possessió clau els verd-i-negres han acabat fallant. Una llàstima. Ara a patir.