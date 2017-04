Col·lapse final

Nervis. Molts nervis són els que es van viure ahir damunt el parquet entre dos rivals directes en la zona baixa, i qui els va acusar més va ser la Penya. Un Divina Joventut que amb 71-69 va disposar de la possessió per guanyar el partit però, tot i tenir un tir alliberat Abalde en el triple, va dubtar i va acabar donant la pilota interior a Jordan, que no se l'esperava, i va errar després de llançar com va poder. Els verd-i-negres perdien així una ocasió per estar tranquils fins al final, però és difícil si, per exemple, no es fan faltes en tres penetracions aragoneses en el darrer quart, malgrat no estar en bonus. De fet, els d'Ocampo van acabar sense fer-ne quatre en el darrer període. Ara no queda més que guanyar diumenge a Badalona el Bilbao i d'aquí 15 dies a Manresa i intentar pescar a Vitòria i Madrid, cosa molt complicada o quasi impossible. L'única cosa positiva va ser que la Penya va mantenir el basket average: havia guanyat 84-80 a Badalona.

El matx el va dominar d'inici la Penya gràcies als triples: Vidal (2) i Sàbat. La renda era 10-16, però els aragonesos es van posar de nou al davant amb l'entrada de Jelovac i Fotu, que van fer 11 punts cadascun abans del descans (41-39). A la represa semblava que els verd-i-negres posaven pressió amb el màxim avantatge del partit (46-53), però la diferència es va esvair massa ràpid, sobretot per les concessions defensives de la Penya i l'aparició de Jelovac. Es va entrar, doncs, en el tram decisiu amb màxima igualtat. Jelovac, amb el seu cinquè triple davant Bogdanovic semblava sentenciar (71-67). Però Abalde va anotar ràpid (71-69), i en el següent atac la Penya va recuperar la pilota i va tenir a les mans un triomf que no va arribar. Ara, a patir.