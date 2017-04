Perden bous i esquelles

A la recurrent xacra de les pilotes perdudes, ahir el Barça (18-9) va afegir-hi un rebot precari i un desencert en el tir exterior agreujat per la incapacitat per jugar sota el cèrcol –a parts iguals, per demèrit propi i per mèrit del rival. I va perdre-hi bous i esquelles, a la Fonteta, el partit i l'average particular (92-84 al Palau). Aquest darrer punt, veient els dos equips –el València té un 20-7–, sembla un detall menor. El major és ara la diferència particular amb l'Unicaja (17-9), que visita diumenge el Palau i que va guanyar en la primera volta (95-89).

A contrapeu