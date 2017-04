Avui, si pot ser

Dissabte hi hauria una darrera oportunitat perquè l'Spar Citylift Giron es classifiqués per a la final, i seria un altre cop a l'escalf de Fontajau, però caldria evitar aquest desempat. Sobretot, perquè l'Avenida ja es va classificar ahir i tindrà set dies complets per preparar la final, un temps que per a l'Uni es reduiria dràsticament (a tres dies) si no resol la semifinal avui a Mendizorrotza (21 h, Teledeporte). I no és qüestió de donar més avantatge a un equip que, en competició FEB, es mostra implacable.

Ibekwe ja hi és

L'Uni va viatjar ahir amb les deu jugadores professionals. “Ify Ibekwe jugarà”, assegurava ahir Èric Surís. La nigeriana, absent en el primer partit per una regirada de turmell, ha millorat i, encara que no estigui en condicions òptimes, s'afegirà a les disponibles i, d'entrada, permetrà igualar el nombre de jugadores en la rotació. Pot semblar estrany, però dissabte passat l'Araski tenia més jugadores per utilitzar. Malgrat això, l'Uni va anar desmuntant el rival com més avançava el partit. “Això em referma que hem planificat bé la temporada a nivell de càrregues de treball, de preparació física i de control mèdic. Físicament hem arribat molt bé al play-off i que dissabte acabéssim tan bé amb diverses jugadores al voltant de 30 minuts és un senyal positiu”, argumenta el tècnic gironí. També ha viatjat Alminaite tot i que, en el seu cas, l'expectativa de recuperació no arriba, en principi, abans del primer partit de la final. En l'Araski, Tudanca no tindrà problemes per jugar. Dissabte es va estalviar l'últim quart per precaució (es va lesionar en el tercer) però només va ser un cop.

0-4, la dada