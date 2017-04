Converteixen en or tot el que toquen

Kursk, una de les ciutats més antigues de Rússia, fundada el 1032, va ser destruïda pels tàtars el 1240. El 1596 va ser reconstruïda i el 2017, gent arribada de Catalunya com ara Lucas Mondelo i Anna Cruz l'han situat al mapa del bàsquet europeu d'elit. Una ciutat trista, una ciutat industrial –ahir, a cinc graus de temperatura– on els prop de 450.000 habitants s'avorreixen força. Però des de fa uns mesos, no tant. Hi ha un equip que acaba de fer història: el Dinamo de Kursk. Moltes anècdotes formen part d'un any intens. La rebuda de les campiones va ser a l'estació, ja que hi van arribar en tren; un tren dels anys 30 que fa el trajecte de Moscou a Kursk. Triga set hores i, en general, els viatges es fan de nit perquè així s'hi pot dormir. I és que de vols no n'hi ha cada dia, des de Moscou... La gent està contenta però la rebuda no ha estat com es podria pensar: unes 100 persones. Mirant les imatges que hi ha penjades a la xarxa, sorprèn la poca transcendència que ha tingut a casa seva. De fet, reconeix Cruz, “no hem fet ni un acte a l'Ajuntament”. Potser és que no hi estan acostumats, a tot plegat...

El club, fundat el 1994, no va jugar a la primera divisió russa fins al 1999. Fa cinc anys va enlairar l'Eurocopa i el 2015 va arribar a la final a quatre de l'Eurolliga. Una inversió econòmica altíssima i 11 milions d'euros de pressupost, més que molts equips de la lliga ACB. Però fins ara sempre havia tingut per davant el Iekaterinburg, que li dobla el pressupost i que té el talent més gran que juga a Europa, Taurasi. Però aquesta vegada la inversió de rubles a Kursk ha estat amb satisfacció doble perquè, a banda del títol, l'han aconseguit al feu del seu màxim rival en una final a quatre amb tot preparat per al triomf local.

L'estiu passat, el Kursk es va posar en mans catalanes. Un tècnic de l'Hospitalet, Lucas Mondelo, i una escorta de Badalona, Anna Cruz. Dos noms que van relacionats amb l'èxit. Tot el que toquen ho fan d'or. Mondelo va aterrar procedent de la Xina, on havia guanyat tres lligues en 4 temporades: “Era l'hora de tornar, tenia una proposta bona i ho volia provar.” Cruz estava en un dels equips potents de Rússia, el Nadejda. Però l'arribada de Mondelo va obrir les portes a la jugadora que a Rio va fer la cistella en l'últim segon contra Turquia i que va valer una semifinal. Mondelo fa broma: “Ella em salva els quarts a Rio i jo la fitxo per al meu equip, li'n devia una...” Cruz no troba la clau de l'èxit del seu tècnic: “Allà on va triomfa i és perquè té un bon ajudant, bona sintonia, i fa que sempre els seus equips siguin un equip, i això al final té resultats.” L'única competició que no ha guanyat és la copa russa perquè la normativa no deixa jugar estrangeres. Això fa que el Iekaterinburg i el Kursk, que a partir de diumenge inicien la final de la lliga al millor de cinc partits amb el factor pista per a les de Mondelo, perdin pistonada a la copa. Al Kursk hi ha set russes, una és la nord-americana Prince, nacionalitzada.

Pausa al somni americà WNBA