Increïble apagada del PAO amb rècord històric de punts

A Atenes, amb 18.310 espectadors, entre els quals hi havia George Papagiannis (Kings) o l'exjugador Mike Batiste a la graderia d'un OAKA ple a vessar –dades oficials perquè n'hi havia molts més– com en les grans ocasions. El Fenerbahçe va començar dominant (6-18), però els PAO de Xavi Pascual van reaccionar amb un 27-7 abans del descans (35-23). Els grecs tenien el partit controlat fins al 47-31, quan va assolir el màxim avantatge (+16). Però allà, al Panathinaikòs, que va quedar clavat, se li van fondre els ploms. Els grecs només van sumar 16 punts en el segon temps, rècord històric en l'Eurolliga en una part. I els de Zeljko Obradovic van infringir un 8-40 definitiu (del 47-31 al 55-71) liderats per un Bogdanovic que va establir el seu sostre de valoració (35).

A Moscou, el Baskonia es va quedar a les portes de la glòria. Els de Sito Alonso dominaven 88-90 quan faltaven dos minuts pel final, però va encaixar un 10-0 infal·lible que el va deixar sense premi. Però el CSKA va aparèixer quan més contra les cordes estava el campió europeu. Primer, un triple de Teodosic, que tenia una mitjana de 13,1 punts per partit i ahir es va enfilar fins als 22 punts (91-90), i després una penetració de De Colo (93-90), que va créixer i que quan més cal no s'amaga. Els vitorians van errar els seus tres últims atacs i van deixar escapar així una oportunitat immillorable, i veurem si única, per assaltar el fortí del Megasport Arena. Va ser una llàstima perquè el Baskonia havia remuntat un 72-60 gràcies a un Larkin de fantasia que té el seu lloc a l'NBA. L'elèctric base nord-americà tenia 0 punts a 11:17 minuts pel final. I en va tenir prou en cinc minuts per fer una exhibició sense precedents en anotar 17 punts seguits. L'espectacle dels quarts de l'Eurolliga continuen avui: Olympiacòs-Efes (20 h) i Madrid-Darussafaka (21 h, web Esports 3). I demà segon assalt del CSKA-Baskonia i del PAO-Fenerbahçe encara a Moscou i Atenes.