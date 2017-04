Els Bulls colpegen una altra vegada

Els Chicago Bulls, vuitens de l'Est en la temporada regular, van incrementar el seu avantatge a 2-0 en la sèrie que disputen contra els Celtics, campions d'aquesta conferència. L'aler Jimmy Butler i l'escorta Dwyane Wade van aconseguir 22 punts cada un per al conjunt d'Illinois, en la victòria per 97-111 sobre els de Boston, en el segon partit de la sèrie. Robin López va sumar 18 punts i Nikola Mirotic 13, en 28 minuts, en encistellar 5 de 13 tirs de camp, 3 de 9 triples, set rebots i dues assistències. Per la seva banda, Isaiah Thomas va liderar els Celtics amb 20 punts, ajudat per l'aler Jae Crowder, amb 16, i pel reserva Marcus Smart, 13. El tercer partit de la sèrie tindrà lloc divendres a la pista dels Bulls.

En l'eliminatòria entre els Clippers de Los Ángeles i els Utah Jazz, l'aler Blake Griffin va aconseguir 24 punts determinants per al triomf de l'equip californià (99-91). La sèrie es troba ara empatada a una victòria. Chris Paul i Deandre Jordan van aportar cadascú un doble-doble, de 21 punts i 10 rebots el base i de 18 punts i 15 rebots el pivot. Pel que fa als Jazz, van tenir com el seu millor encistellador l'aler Gordon Hayward, amb 20 punts. El tercer partit de la sèrie es disputarà el divendres, a casa dels Jazz.