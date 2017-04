Kurucs, ‘fitxatge' pel Barça 2017/18

El letó del Barça Rodions Kurucs, que es va inscriure al draft de l'NBA del 15 de juny que ve, és el primer jugador del Barça 2017/2018. A més, el club està negociant una ampliació del seu contracte. El jove, de 19 anys i 2m03 d'alçada, el té signat fins al 2019, però l'amenaça de l'NBA després de la marxa de Satoransky, Abrines i, sobretot, Eric Vila, ha fet accelerar la feina per retenir el màxim temps possible les joves perles del planter. Kurucs ha fet ja el debut amb el primer equip després d'haver jugat fa un mes contra l'Estrella Roja. Amb el filial d'Alfred Julbe ha tingut aquest curs unes mitjanes de 9,5 punts, 2,8 rebots i 7,5 de valoració a la LEB Or. L'únic contratemps que ha tingut Kurucs han estat les lesions: el curs passat es va perdre gairebé tota la temporada per una meniscopatia interna del genoll dret i enguany ha tingut molèsties al mateix genoll, però només es va perdre un mes.

El seu germà, a Vitòria