L'Spar Citylift Girona, a la final

L'Spar Citylift Girona s'ha classificat per disputar la seva tercera final de lliga consecutiva. Ho ha fet eliminant l'Araski en el segon partit de la sèrie de semifinals. Les gironines han vençut per 43-61 i ja s'havien endut el primer partit per 80-51. El primer partit de la final serà dimecres vinent a Salamanca, el segon es jugarà a Girona dissabte 29 i el tercer, si fes falta, el 3 de maig novament a Salamanca.

Amb el control absolut del rebot l'Spar n'ha fet prou per anar a la mitja part manant (26-31) tot i el desencert en el tir (10/30 a la mitja part). L'Araski ha acabat trobant Silva i Pardo (15 punts entre totes dues en l'intermedi) i a l'Uni li han pesat molt les 6 pèrdues en el segon quart. L'Uni ha arribat a tenir 11 punts d'avantatge en el tercer quart (30-41) difícil de digerir per la falta de bones decisions (33-41). Però l'Uni ha continuat vivint del rebot. En l'últim quart el desencert ha passat a mans locals i entre els nou punts consecutius de Peters (34-50) i les pèrdues de l'Araski, les defenses zonals de l'equip basc no han servit de res. Leo Rodríguez ha acabat amb 14 punts i Peters amb 12, però Coulibaly (7 punts i 13 rebots) ha tornat a marcar la diferència.