Llull torna a ser imparable per tombar el Darussafaka

El Madrid va patir el que no està escrit per superar un Darussafaka que a 46 segons per al final es va situar a tres punts (78-75). Però va aparèixer el de sempre: Sergi Llull. El menorquí va tornar a guiar els blancs, però sobretot va assumir la responsabilitat en els moments calents per anotar tres punts que van trencar el matx a 35 segons (81-75). Llull va marcar el camí des del salt inicial amb 23 punts, però el conjunt de David Blatt va plantar cara, fins al punt que va anar molts minuts a davant en la primera meitat. Però a la sortida dels vestidors el Madrid es va avançar i ja va manar tot i no poder trencar el partit en cap moment contra un equip turc molt competitiu, ordenat i amb les idees clares de joc.

Al pavelló de la Pau i l'Amistat del Pireu, l'Olympiacòs no va tenir cap problema per sumar el primer triomf de la sèrie amb una superioritat absoluta. La igualtat es va mantenir només cinc minuts (8-7). A partir de llavors la renda va augmentar fins als 10 punts, i ja amb tota la resta del partit els turcs, amb el català Agustí Julbe a la banqueta de l'Efes com a ajudant de Perasovic, va poder rebaixar la barrera psicològica dels 10 punts. Al mitjans del tercer quart dos lliures de Printezis va situar la màxima renda grega (55-37) i els últims 15 minuts ja no van tenir història. Demà, segon assalt també a Atenes. Avui el xou dels quarts continuen amb el segon partit entre el CSKA-Baskonia (19 h) i el PAO-Fenerbahçe (20 h).