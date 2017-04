Mai no és impossible

L'Spar Citylift Girona ja sap que acabarà la temporada sent on havia de ser, és a dir, en les finals. Mentre la jerarquia del bàsquet femení FEB sigui de dos equips, les coses seran així. Ara bé, no és el mateix acabar com a subcampions de lliga i copa que acabar amb un títol a la butxaca. No és igual guanyar que perdre, i no és igual perdre per 2-0 que perdre per 2-1, ni tampoc perdre per 2-0 competint que caure sense opció. Són matisos, però importants.

L'Uni s'enfronta al gran mur d'aquesta temporada, el Perfumerías Avenida. No l'ha guanyat en cap dels tres partits –és l'únic que es manté imbatut contra les gironines– i la derrota encaixada per l'Uni a Fontajau en la final de copa la té clavada ben endins.

És una final, amb tot el component de lucidesa que requereix. De lucidesa, d'ofici i d'experiència en aquest tipus de partits, l'Avenida n'ha demostrat més fins ara. Té jugadores amb moltíssima experiència (Domínguez, De Souza, Milovanovic, Givens...), però també és una certesa que l'Uni n'ha anat guanyant, encara que sigui a còpia de derrotes.

Revertir els precedents

Quan l'Uni va guanyar la lliga, va clavar un 4-0 a l'Avenida. Dues victòries en fase regular i dues més en la final. Inapel·lable. La temporada passada va començar amb un nou triomf en la supercopa (5-0), però els tres enfrontaments següents previs a la final de lliga (dos de fase regular i la semifinal de copa), i també el primer partit de la final, van ser per a les castellanes. Quatre derrotes gironines seguides. Malgrat tot, l'Uni va forçar el tercer partit de la final trencant la ratxa en una pròrroga a Fontajau i en el matx definitiu, que va començar perdent per 36-13, va trobar arguments per igualar el partit amb el desenllaç proper (57-57) i no va guanyar la segona lliga seguida perquè Jordana va fallar un triple, i Givens, dos tirs lliures. Tot això, amb només set jugadores i fent molts minuts de zona.

Falta un pas més