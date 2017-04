Tal com va deixar ja clar en la presentació, Nacho Rodríguez va reiterar ahir en una entrevista a Barça TV que confia que l'equip acabi donant una alegria a l'afició en el tram final del curs: “Quan vaig arribar, tothom em parlava ja de la propera temporada. Jo em revelo contra això. No dono per perduda la lliga.” Això sí, el mànager de gestió del Barça Lassa va afegir-hi: “L'escut i la història del club no permet que hi hagi duels com alguns dels que hem vist aquest curs.”

Rodríguez va admetre que internament ja s'està treballant en el curs que ve –“volem una plantilla àmplia, amb aposta pels joves”– i es va referir a la situació de Juan Carlos Navarro: “Ens asseurem amb ell al final de temporada, però segur que estarà amb nosaltres en la secció i en l'organigrama.” També es va referir a Kuruks, de qui va confirmar que s'està parlant per estendre-li el contracte. El letó estarà en el primer equip a partir de la propera temporada.

I finalment va explicar que està segur que l'afició es tornarà a il·lusionar en el futur i anirà en massa al Palau Blaugrana: “Estic segur que l'equip tornarà a enganxar.”