Partits de final a quatre

El CSKA i el Fenerbahçe, el campió i el finalista vigents, tenen avui la primera oportunitat de sentenciar el seu accés a la final a quatre. A la pista del Baskonia els russos i a casa contra el Panathinaikòs els turcs, en directe per Esport3 a les nou del vespre en el primer cas i a partir de tres quarts de vuit en el segon.

A Moscou, al Baskonia li van sobrar els dos últims minuts del primer partit i els dos últims segons del segon, i després d'aquest, Sito Alonso va demanar respecte arbitral per al seu equip. Tot seguit, Dimitris Itoudis va fer el mateix, recordant que en els dos enfrontaments quan el seu equip havia superat els deu punts d'avantatge la defensa dels bascos havia pogut jugar a discreció gràcies als àrbitres.

És temps de play-off i cadascú sap on plou a casa seva, però uns i altres han pujat la mitjana de possessions per partit fins a les 76 per barba, fent prevaler l'atac sobre les defenses. A camp obert, sense especulacions, un ganivet de doble tall per al Baskonia ara que només li val la victòria. Per als alabesos tornarà a ser cabdal mantenir el CSKA amb un percentatge de tres relativament baix, com ara el 28% del segon partit i, sobretot, limitar les pèrdues.

El tarannà d'ofensives directes és el patró completament oposat del que ressegueix la sèrie entre el Fenerbahçe i el Panathinaikòs, que ha portat els dos primers partits a un ritme de 65 possessions per cap. A poc a poc i bona lletra els d'Obradovic, falcats en Bogdanovic (35 de valoració mitjana) i Udoh (23,5), i a poc a poc i mala lletra els de Xavi Pascual, ofensivament desfigurats, trets de sistema per la presència conjunta a pista de Vesely i el mateix Udoh. Llevat dels moments d'inspiració de KC Rivers (12 punts de mitjana) i sobretot de Mike James (18), l'atac grec ha estat fins ara de perfil molt baix i d'eficàcia de mínims.