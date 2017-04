L'adeu a un símbol

Jordi Villacampa i Amorós (Reus, 11-10-1963) es va posar la samarreta de la Penya el 1976 en categoria infantil. Des de llavors, i han passat quatre dècades, ha estat lligat al Joventut. Primer com a jugador professional (del 1980 al 1997) i després com a president (del 1999 fins avui). Es va retirar als 34 anys, tot i que hauria pogut seguir jugant, i ara deixa una presidència del Joventut que ell hauria volgut abandonar abans. Hi va estar a punt fa uns quants anys, quan Marcel Riera feia un pas endavant, però no va fructificar. I ara deixa la presidència amb la ment neta. Alliberat de tot el que ha hagut d'afrontar. De situacions complicades i de més coses extraesportives que el que en realitat l'apassiona: el bàsquet i la Penya. Pocs presidents, però, poden dir que han marxat per pròpia voluntat. Ell ho farà avui donant el relleu a un altre exjugador amb ADN Penya: Juanan Morales. Serà en un acte al Palau, on se celebrarà la junta d'accionistes i on Villacampa expressarà les seves últimes paraules com a president. Se'n va un símbol. Un dels pocs que hi ha en el bàsquet i en l'esport professional actual. Un dels símbols de l'ACB, però sobretot del Joventut, juntament amb il·lustres com ara Josep Maria Margall i Rafa Jofresa. I amb la satisfacció de mantenir la filosofia de la Penya. La del planter. L'aposta pel bàsquet de base.

30 debutants a l'ACB

I Villacampa tancarà el cicle amb uns balanços increïbles: en 18 anys ha fet debutar fins a 30 joves a l'ACB, més del doble del segon club que més ho ha fet. Com a club venedor ha realitzat 21 operacions de traspassos amb més d'11 milions d'euros d'ingressos, que han servit per mantenir el club i la marca Penya al cim de l'esport professional. La seva gestió, però, no ha estat absenta de coses que s'haurien pogut fer millor. Hi ha estat massa temps, una cosa que ell mateix reconeix, i ni ha estat capaç de connectar els barris amb la Penya ni ha sabut utilitzar el Joventut per estructurar millor la ciutat de Badalona per tal de portar més gent al Palau i unir els clubs: “Ens valoren moltes vegades més a fora de casa nostra que aquí, alguna cosa he fet malament si despertem més simpatia a fora que a Badalona mateix.” I un altre peatge que s'atribueix: “El Palau ha estat dos anys sense poder fer activitats, no hem pogut explotar la instal·lació; segurament no ho he sabut fer.”

Sempre sense oposició