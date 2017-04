Una final polaritzada

La final de la Lliga Femenina serà la mateixa que en les dues temporades anteriors, però els arguments no. Amb una temporada sencera, el segell de Miguel Ángel Ortega es nota en la manera de jugar del Perfumerías Avenida. A l'Spar Citylift Girona, Èric Surís ha hagut d'emmotllar la seva filosofia –també és un tècnic que tota la vida ha construït a partir de la defensa– a un equip amb moltíssims punts a les mans. Els dos entrenadors eliminats a semifinals, Made Urieta (Araski) i Lino López (Ferrol) analitzen les claus d'una final entre dos equip antagònics.

El 3-0 a favor de l'Avenida no atorga una etiqueta clara de favorit a l'Avenida. Sobretot per a Urieta, que creu que “els precedents poden afegir pressió, com també el fet de jugar el primer partit a casa”. El seu col·lega gallec tampoc el sap trobar: “Són dos equips amb un estil de joc i amb punts forts tan diferents, ben entrenats i ben treballats, que cadascun és capaç d'imposar allò en què és superior.”

Hi ha coincidència en la valoració dels punts forts de l'Avenida: “La defensa, la intensitat, el ritme defensiu. Amb jugadores com Givens, Beard, Gil i Elonu tenen capacitat per treure el rival de la pista a partir d'un ritme defensiu molt alt”, analitza Lino López. Urieta defineix la defensa d'Ortega com a “ben plantejada, asfixiant. És la millor defensa de la lliga contra el millor atac, si bé l'Avenida també ha superat els 70 punts de mitjana”.

Lino López afegeix un altre element de desequilibri a favor de l'Avenida: “Sílvia Domínguez, si és capaç de jugar com en la copa i generar a partir de situacions de transició o després de bloc directe.” Però, parlant de l'Uni, apareix l'antagonista de la base de l'Avenida: “Noemí Jordana és un punt fort molt evident de l'Uni, si pot portar el partit al ritme que li convé i fer que l'equip jugui com sempre. Mentre el ritme de partit de l'Avenida surt de la defensa, el de l'Uni ve de Jordana.” Urieta destaca la “capacitat de lideratge de Domínguez i Jordana”.

En la capacitat anotadora de l'equip gironí hi coincideixen tots dos. “Han fet molts punts tota la temporada, i amb un percentatge molt alt en triples, just al contrari que l'Avenida en les semifinals. Però en els enfrontaments entre ells dos ha destacat el percentatge de l'Avenida en tirs de dos”, apunta Urieta. Lino López destaca la diversificació de l'Uni: “El talent anotador de l'Uni no està en una sola jugadora: Buch, Ibekwe, Peters –a qui conec bé–, Spanou... són molts focus de punts. Si poden unir anotació, ritme i minimitzar les pèrdues, són difícils de vèncer. El talent individual de qualsevol jugadora de l'Uni fa que sigui difícil centrar-se en la defensa d'alguna en concret.”