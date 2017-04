L'objectiu és ajornar-ho

L'ICL Manresa juga aquest vespre a Màlaga contra l'Unicaja el partit corresponent a la 27a jornada, pendent per la disputa de la final de l'Eurocopa que els andalusos van jugar (i guanyar) contra el València.

L'enfrontament, un dels cinc que li queden per jugar, a l'equip bagenc, podria certificar de manera matemàtica acabar en una de les dues places de descens en cas de derrota. La primera plaça ocupada per un equip que no és en descens la tenen el Tecnyconta Saragossa i el Rio Natura amb un 9-19, al costat del 4-23 de l'ICL. El conjunt dirigit per Ibon Navarro acumula dotze desfetes seguides lluny del Nou Congost –va guanyar en la primera sortida, a Sevilla (75-80), i ja no ho ha tornat a fer.

L'Unicaja arriba al partit després de visitar diumenge el Palau Blaugrana i interpretar una de les pitjors actuacions d'aquesta temporada –quatre faltes d'equip al descans amb 49-35 en contra–. És a dir, que els manresans es trobaran un campió ferit i amb ganes de rescabalar-se del joc mostrat en l'últim partit, un conjunt que, a més, necessita el triomf en el seu propòsit d'acabar entre els quatre primers.