Un equip contra tots els pronòstics

Vuit mesos de feina per arribar a la setmana més intensa de la temporada. La final de la Lliga Femenina és la mateixa de les dues últimes temporades, amb el Perfumerías Avenida amb avantatge de camp i l'Spar Citylift Girona, contra tots els pronòstics.

L'Uni s'ha d'enfrontar amb aquesta correlació de forces desfavorable si vol tornar a aixecar la lliga, com fa dos anys. L'Avenida, a més del factor pista a favor, arriba a la final amb una dinàmica guanyadora i positiva. En competicions FEB no perd des de l'octubre. I no cedeix com a local justament des de fa dos anys, quan l'Uni el va vèncer en el primer partit de la final que acabaria rematant per Sant Jordi.

Rebel·lió gironina

L'Avenida ha anat aprofundint en la identitat que li proporciona Miguel Ángel Ortega, la seva pressió, els dos contra un, l'activitat defensiva i la manera com porten el joc al límit per arraconar el rival contra la cova dels errors. Així han guanyat molts partits i així ha convençut Ortega els recelosos de Salamanca. Tant, que ja està renovat, i mitja plantilla també, un fet insòlit. L'Spar, amb Alminaite disponible, necessita fer valer tot el seu potencial anotador. Però també li caldrà solidesa defensiva per burxar els punts dèbils de l'Avenida, sobretot l'absència d'una base de rotació (Ortega no confia en Miloglav ni Salvadores, i Domínguez acumula molts minuts), el desavantatge físic en la defensa a Ibekwe i en els problemes amb el rebot defensiu. L'Uni ha estat capaç de guanyar el rebot contra l'Avenida en els tres partits, i no per poc: +11, +11 i +14. Cap equip li ha fet tant mal a l'Avenida en el rebot. Malgrat tot, tres derrotes. Però en les pèrdues la situació s'inverteix: 18, 15 i 26 de l'Uni en els tres partits. Guanyar consistència defensiva i ofici per no entrar en una espiral d'errors és imprescindible. En la rotació, mentre les tres exteriors de l'Avenida (Domínguez, Beard i Givens) són intocables, a dins Ortega té quatre peces d'altes prestacions en qui confiar (Milovanovic, De Souza, Elonu i Gil).

El primer és clau