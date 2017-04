Sense dilacions

El Fenerbahçe es va convertir ahir en el primer equip de final a quatre i en el primer a liquidar una sèrie per la via ràpida amb desavantatge de camp. Com en els dos partits jugats a Atenes, l'escarransit atac del Panathinaikòs va enterrar els de Xavi Pascual.

L'equip del tècnic de Gavà va agafar-se al partit gràcies a la defensa –Bogdanovic no havia fet cap punt en arribar al descans i va acabar amb 3/9 tirs i 7 pilotes perdudes–, però va ser incapaç d'assaltar des dels sistemes la rereguarda turca. Amb 24-26 a sis minuts del descans, primera cargolada del Fenerbahçe, amb un 13-4 per tancar el segon quart. Després de la represa, el Panathinaikòs va superar el segon moment crític (44-33, 23') deixant els turcs cinc minuts sense anotar, però en l'interval només va poder fer quatre punts. I després d'arribar-se al darrer parcial amb 52-42 –en gran mesura, per les pilotes perdudes (18) dels locals–, ruixat de triples (6) i partit esquerdat: 60-44 i 72-49 a 3:19 del final. Finalista l'any passat, serà la tercera final a quatre consecutiva del Fenerbahçe i la setzena de Zeljko Obradovic, que podria guanyar la seva novena Eurolliga en cas d'alçar el títol.

I el CSKA