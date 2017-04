El Manresa cau a Màlaga (91-75)

La tretzena derrota consecutiva lluny del Nou Congost, la d'aquest vespre a Màlaga (91-75), ha estat la que ha certificat el fet que l'ICL Manresa acabarà la temporada en places de descens.

El conjunt bagenc, que amb el resultat se situa amb un balanç de 4-24, ja no pot atrapar el Tecnyconta Saragossa, primer equip que avui estaria salvat amb un 9-19 i amb el que encara ha de jugar, perquè només li resten per disputar quatre partits: el Madrid, la Penya, l'esmentat Saragossa i l'Iberostar.

L'enfrontament al Martín Carpena, corresponent a la 27a jornada i que en el seu moment no es va poder jugar perquè els de Joan Plaza diputaven la final de l'Eurocopa, ha arribat al descans amb 42-34, un resultat producte del rebot ofensiu local (10) i del desencert de l'equip manresà en els primers sis minuts del segon quart –del 20-25 que hi havia al final del primer amb un inspiradíssim Pere Tomàs, al 32-27 (16'). Després de la represa, de nou amb l'aler balear molt encertat i amb un gran treball en les ajudes defensives, l'equip ha igualat a 50 (25'), però Fogg, amb quatre triples, l'últim per situar el 67-55 en el darrer segon del tercer quart, ha esquerdat l'equilibri. Una diferència excessiva per la feina feta i una penalització definitiva des d'un punt de vista mental.

L'ICL, que descansa en la jornada d'aquest cap de setmana, tornarà a jugar dijous vinent, al Nou Congost (20.30 h), contra el Madrid.