El Tintín verd-i-negre

Juan Antonio Juanan Morales Abrisqueta (Bilbao, 18/4/1969) va començar a botar la pilota a l'escola dels Jesuïtes de Bilbao, la mateixa escola de Juanma Iturriaga, el mític Loyola Indautxu. I amb 14 anys va emprendre el viatge a Badalona deixant enrere la família, la seva passió pel món del Tintín i també la seva afició pel modelisme ferroviari. Va anar a la Penya i va viure primer tres anys amb la família Segura. Després, amb 17 anys, va anar cap a Montgat per viure juntament amb Randy Knowles, entrenador ajudant del primer equip, i amb 18 anys ja vivia sol. Miquel Nolis va polir Morales per poder ser professional i amb Pedro Martínez de tècnic va fer una cosa que encara ningú ha igualat: tres títols del campionat d'Espanya júnior formant parella amb Carles Ruf, amb qui faria el salt al primer equip i ja eren internacionals absoluts –56 ocasions–. Llavors ja havia hagut de deixar a mitges la carrera d'arquitectura. Ell mai posa excuses: “Me la podria haver tret però no vaig tenir constància.” A aquella jove Penya es van ajuntar dues generacions (Morales, Ruf, Tomàs, Pardo, Dani Pérez...) amb una de més gran (Villacampa, Rafa Jofresa o Montero) amb Pepe Margall de pare esportiu. I van créixer per guanyar l'Eurolliga. El 1995, quan el van convidar a marxar de la Penya, va haver de buscar per primera vegada un representant. No en tenia. Va anar al Madrid o a Vitòria i va ser dels primers a fer les maletes per marxar per Europa a Olympiacòs, PAOK, Panionios o Rimini. El dia després de retirar-se es va incorporar a l'empresa de cosmètics de la seva dona com a gerent fins ara, comentant els partits del Joventut a Ràdio Badalona i sent tertulià a la televisió local. I fa tres anys va entrar com a conseller esportiu a la Penya. Els seus dos fills, és clar, juguen a bàsquet –l'Òscar al mini de la Penya i la Maria a l'infantil del Femení Maresme–, i va a veure'ls jugar, una de les seves passions, igual que la lectura. Té cultura, bagatge i raonament, i manté els seus viatges a Bilbao, on viu la seva mare, Begoña, i on vivia el seu mirall: el seu pare, Antonio.