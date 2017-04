Derrota sense pal·liatius de l'Spar Citylift (71-51)

L'Spar Citylift Girona està obligat a vèncer dissabte a Fontajau si vol continuar aspirant al títol de la Lliga Femenina. Aquest vespre, en el primer partit de la final (al millor de tres), ha caigut amb claredat a Salamanca (71-51).

I això que el partit no ha arrencat malament per a les gironines. Refugiades en una defensa zonal i posant-hi activitat, han incomodat molt l'Avenida i li han forçat errors, fet que els ha donat la iniciativa en el marcador (9-14, 8'). Al final del primer quart Ibekwe, la millor fins llavors, ha rebut un fort cop en un genoll que l'ha obligat a anar a vestidors. N'ha tret profit l'equip castellà per, a través de l'impuls de Domínguez, obrir la primera escletxa (23-16, 15'). La tornada a pista d'Ibekwe ha oxigenat l'atac gironí que, tot i no poder contenir de cap manera de Milovanovic (14 punts ja a mitja part), ha arribat amb vida a vestidors (30-28).

La resistència gironina, però s'ha fos, com en altres partits del curs contra l'Avenida, en el tercer quart. La pressió local ha provocat més pèrdues i errors del compte i les diferències han començat a eixamplar-se. A Èric Surís li han xiulat una tècnica per protestar (25'), i el canell de Milovanovic i el joc de transició de l'Avenida continuaven fent estralls. I, amb l'equip abaixant els braços, la diferència s'ha arribat a enfilar fins a un -23 a pocs segons del final (71-48).