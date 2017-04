Falten arguments a la cita

No és invencible, l'Avenida. De fet, és un equip tan previsible com difícil de contrarestar perquè la seva dinàmica guanyadora fa que no es desconnecti mai, que no deixi de creure mai en el que fa. Per posar-lo en problemes, l'Spar Citylift Girona ho va provar amb defenses zonals, i no es pot dir que no donessin resultat. Però s'hi havien de sumar més elements. I justament van fallar els que l'han assistit tota la temporada: el rebot (sobretot en els primers 15 minuts) i el triple.

Aixecar el cap

El pitjor del partit no és el resultat, prou contundent, sinó l'efecte que pugui tenir. L'Uni va estar més lluny de l'equip d'Ortega en el partit de lliga regular a Fontajau. Però queden només dos dies per aixecar el cap –cares molt abatudes– i buscar nous recursos tàctics, perquè l'efecte sorpresa dels d'ahir ha passat. I que les tiradores apuntin millor. L'Uni va sortir endollat, concentradíssim, immune als primers errors i a la falta ràpida de Coulibaly (1'), compensada de seguida per les dues de De Souza (4'). Surís va sortir amb defensa zonal però va anar canviant tot sovint. Vist els dubtes que aconseguia generar, Ortega va fer descansar Sílvia Domínguez, a més de De Souza per faltes, però va haver de fer tornar la catalana a la pista i a demanar un temps mort quan Ibekwe marcava la diferència (9-14, 8'). La nigeriana, però, es va fer mal al genoll dret en una transició i va marxar al vestidor. Domínguez i Gil van ajustar el resultat des del tir lliure (13-14). L'Uni va saber superar un primer moment d'ofec. Sense Ibekwe, ahir imprescindible, va encaixar un 14-2 tancat per un triple de Domínguez (23-16, 15'). A més, per primer cop en els enfrontaments d'aquesta temporada, l'Uni perdia el rebot (17 a 13) i, sobretot, patia pel defensiu (7 d'atac de l'Avenida i el defensiu de l'Uni no era de qualitat). Però va tornar Ibekwe i, malgrat el descans de Jordana, Peters tornava a sumar des del pal baix (des de lluny, no hi havia manera, ni ella ni Leo), es trobava alguna vegada Coulibaly (sense De Souza i amb la brasilera en pista) i el parcial canviava de mans (2-10 i 25-26) i Ortega no aconseguia que el seu equip ataqués amb comoditat les zones i vivia d'alguna pèrdua gironina de més (11 a la mitja part). L'Uni flotava el triple de Givens però un de frontal de Milovanovic sí que entrava i en l'últim atac local (10 segons) les gironines cedien un bàsquet llastimós quan tenien una falta per gastar (30-28).

Atropellades