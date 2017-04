“Ha mancat maduresa”

La decepció als vestidors era doble, per la derrota i la manera de produir-se, sucumbint a la grapa del rival. “Quan jugues aquí, ja saps que has d'estar-hi els 40 minuts. Si durant 5 minuts perds la concentració i et desconnectes, sembla que hagis estat una hora gratant-te la panxa. I tot canvia, com ens ha tornat a passar en el tercer quart. Després, ja no hi ha manera de tornar-te a enganxar i encara menys si hi afegim les 25 pilotes perdudes”, va explicar Èric Surís, que hi va afegir: “Ens ha faltat maduresa per estar els 40 minuts en el partit, sense que ningú ens hi tregui. Ha de ser la nostra obsessió ara”.

El tècnic de l'Spar Citylift Girona va valorar la primera meitat del seu equip: “Fins a la mitja part, hem aconseguit el que volíem. Les hem incomodat i no els hem permès fer el seu joc, però tota la feina se n'ha anat en orris pels errors absurds en el tercer quart.” Més enllà d'això, l'equip no va estar al nivell ni en el rebot, ni de cara a cistella: “Dono molt de mèrit al rival, la millor defensa de la competició. Però hem tirat molt la manta per centrar-nos en la defensa i ens ha faltat el punt de frescor per anotar els tirs alliberats que hem tingut. I, quan mous bé la pilota, és clau castigar.”

L'arbitratge