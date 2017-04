Noemí Jordana es retirarà quan acabi la final

L'Spar Citylift Girona ha fet oficial aquest matí una nota en què anuncia, tal i com la jugadora havia manifestat a principi de temporada (“Serà segur el meu últim any”, L'Esportiu, 19 de maig del 2016), que el partit de demà serà l'últim que Noemí Jordana disputarà com a jugadora professional a Fontajau. I també serà el darrer de la seva carrera si l'Uni no és capaç de vèncer l'Avenida i forçar el tercer partit de la final de la Lliga Femenina d'enguany.

La base de Torelló, que el 17 d'octubre complirà 37 anys, tanca una trajectòria de 19 temporades a Lliga Femenina, les sis últimes a l'Spar Citylift. En el club gironí quasi hi ostenta tots els sostres individuals: partits, minuts, triples, rebots, assistènces, recuperacions i valoració. És per això que, en el comunicat fet públic, l'Uni ha manifestat la intenció de retirar-li el dorsal 9. En tot cas, l'acte d'homenatge –respectant la decisió de Jordana– no es farà fins a principis de la temporada que ve. El club confia que demà (21 h) l'afició tingui ara un altre al·licient per tornar a omplir Fontajau.