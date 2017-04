Creure-hi sempre val la pena

Fontajau no ha fallat en cap final de lliga. Fa dos anys la victòria de l'Spar Citylift Girona va servir per aixecar el títol. Dotze mesos més tard, per forçar el desempat a Salamanca. Avui, en el mateix context i amb adversitats enormes però diferents de les de la final 2016, l'Uni intentarà superar-se una vegada més. Serà contra un rival més fort, més cohesionat, més estable, més equilibrat i, sobretot, molt més identificat amb l'estil de joc que practica que un any enrere. Serà l'últim partit de Noemí Jordana a Fontajau. Tan sols per això ja val la pena no fallar i ajudar l'equip a afrontar un repte majúscul: que el trofeu que presidirà el partit (i que avui només pot conquerir l'Avenida) hagi de viatjar dimarts cap a Salamanca.

Pendents d'Ibekwe

Kristina Alminaite ja tenia sensacions més positives ahir que no pas dimecres, quan amb prou feines va fer un escalfament suau. El dubte és el genoll dret d'Ify Ibekwe, que ahir va fer treball de fisioteràpia. Per poc que pugui i per molt que quan acabi la temporada s'hagi d'incorporar a les Sparks, ha de forçar perquè, com ja es va veure dimecres a Salamanca, és la jugadora que fa la diferència, sobretot en els molts minuts que l'Avenida juga amb tres exteriors petites.

Sense retorn