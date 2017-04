Els Clippers forcen el setè partit contra els Jazz

El millor Chris Paul ha conduït els Clippers a forçar el setè partit de la sèrie contra els Jazz. Els californians han guanyat per 93-98 a Utah amb 29 punts i 8 assistències del base, però també amb 13 punts i 18 rebots de DeAndre Jordan. La recepta clàssica: un base i un pivot. Qui guanyi el setè partit serà rival dels Warriors en una semifinal de l'oest. L'altra ja està definida: Spurs-Rockets.

Els Celtics i els Wiuzards ja són a semifinals de conferència. L'històric equip de Boston ho aconsegueix per primera vegada des del 2012 i ho ha fet guanyant a domicili els Bulls (83-105) per establir el 4-2 amb el mètode dels titulars ben escollits (tots han anotat entre 12 i 23 punts) i molta aportació des del triple (16/39). Per la seva banda, els de Washington han eliminat, també per 4-2 i guanyant a domicili, els Hawks (99-115). En aquest cas sí que hi ha hagut homes clau com a mínim en atac. Sobretot John Wall (42 punts), però també Bradley Beal (31), és a dir, el base i l'escorta han fet 73 dels 115 punts. Celtics i Wizards seran rival en les semifinals de l'est. L'altra semifinal serà Raptors-Cavaliers.